Filipe Martins: "Encontrei a base que nos vai levar ao sucesso"

Confiante e sem receio do que aí vem, Filipe Martins apresentou-se à família fogaceira com vontade em inverter o atual ciclo negativo da equipa e conduzi-la à manutenção na Liga. "Encontrei a base que nos vai levar ao sucesso", acredita o treinador, de 40 anos, que tem estreia marcada para o próximo domingo, diante do Sporting.

O sucessor de Nuno Manta Santos no Feirense diz ter chegado a "um clube organizado, com uma estrutura muito bem definida", fatores que considera essenciais para poder recuperar uma equipa que, mesmo estando na última posição da Liga, "não pode estar receosa de nada". "De certeza que, se os jogadores tiverem a confiança que eu tenho, vamos conseguir os nossos objetivos", acredita.

O antigo treinador do Mafra, que deixou a equipa na 5.ª posição da LigaPro, pede apoio aos adeptos para alcançar a permanência no principal escalão do futebol português. "Têm de estar connosco até ao fim. A força dos nossos adeptos vai dar-nos um alento que é muito importante neste momento".