Filipe Martins substitui Nuno Manta no comando do Feirense

Arnaldo Martins Hoje às 11:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Nuno Manta, que treinava desde 2016 a equipa principal do Feirense, último classificado da I Liga, está de saída do clube, cujo comando técnico vai ser assumido por Filipe Martins, que até agora orientava o Mafra, da II Liga.

O JN sabe que Filipe Martins já está a deslocar-se para Santa Maria da Feira.

Com a derrota de sábado frente ao Boavista (2-0), no Bessa, a formação de Santa Maria da Feira somou a 18.ª jornada sem vitórias, mantendo-se no último posto, com 14 pontos.

Nuno Manta, natural da Feira, representava há duas décadas as cores do Feirense, tendo começado o percurso como treinador no escalão de iniciados, na época de 97/98