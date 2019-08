Filipe Rocha: "Um resultado igual ao do Sporting. Se calhar não foi assim tão mau"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:24 Facebook

No final do encontro com o Benfica, o treinador do Paços de Ferreira considerou que a equipa pacense cometeu muitos erros e que o Benfica é uma equipa "difícil de parar".

"Acho que o Paços de Ferreira entrou bem no jogo. Na primeira parte fomos ambiciosos, tentámos chegar perto da baliza do Benfica e conseguimos por algumas vezes. Tivemos um golo anulado por fora de jogo e em mais duas ocasiões causámos calafrios à defesa do Benfica. Mas cometemos um erro no primeiro golo e depois no penálti. A partir daí o Benfica ficou mais tranquilo", começou por dizer Filipe Rocha, considerando o Benfica uma equipa "difícil de parar".

"Na segunda parte entrámos ligeiramente por cima, a ter bola, mas quando ia fazer a substituição, o Bernardo foi expulso e o jogo acabou. Depois tivemos de defender e o Benfica aproveitou bem e marcou mais três golos. O Benfica é uma equipa moralizada, que foi campeã e que ganhou recentemente a Supertaça com o resultado que foi. Fizemos um resultado igual ao do Sporting, se calhar não foi assim tão mau. O Benfica está numa onda positiva e é difícil de parar. Depois de entrar o primeiro golo, ficou mais difícil", concluiu o técnico.