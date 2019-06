Filipe Vieira: "João Félix será de topo mundial"

JN Hoje às 15:16 Facebook

Protagonista na campanha que levou o Benfica à conquista do título de campeão nacional, João Félix tem sido constantemente falado quando o assunto é o mercado de transferências. No entanto, a postura do jogador mantém-se e é alvo de elogios de Luís Filipe Vieira.

Em entrevista à Rádio Renascença, o presidente do Benfica foi questionado se algum jogador formado no Seixal pode no futuro ganhar a Bola de Ouro, tendo respondido afirmativamente com o nome de João Félix.

"Por que não? Pode acontecer com o João Félix. É um jovem muito bem estruturado. Com 19 anos e com o assédio que tem tido, mantém-se igual na forma de vestir e conviver. Não se deslumbrou. Tem um futuro longo pela frente e será de topo mundial, será uma referência, não tenho dúvidas nenhumas", afirmou.

Sobre Bruno Lage, o presidente dos campeões nacionais revelou que o Rio Ave quis contratá-lo antes de assumir a equipa principal do Benfica.

"Há um presidente que sabe que o Bruno [Lage] poderia vir a ser treinador do Benfica, que é o António Silva Campos. Pediu-mo emprestado e eu disse que não, porque poderia vir a ser treinador do Benfica", disse, acrescentando que admite voltar "a olhar para dentro" no dia em que o atual técnico sair, embora entenda que "Bruno [Lage] estará muitos anos no Benfica".