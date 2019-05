Filipe Vieira: "Não há pressão da família nem do empresário pelo João Félix"

JN Hoje às 19:08 Facebook

O troféu de campeão que o Benfica conquistou no último fim de semana, assim como o troféu da Taça de Portugal ganho pela equipa de futebol feminino dos encarnados, já está no Museu Cosme Damião.

À margem do evento, Luís Filipe Vieira falou aos jornalistas e sobre a constituição do plantel para a próxima época admitiu que o objetivo é manter João Félix, apesar do assédio ao jogador.

"Se depositarem as cláusulas na nossa conta não podemos fazer nada. O que eu posso dizer aos benfiquistas é que queremos manter todos os jogadores, inclusive o João Félix. Ele e outros. Já ouvi falar de muita coisa, de pressão de família e do empresário, mas nada disso existe. Todas as conversas que tivemos foram com o intuito do João Félix permanecer no clube", afirmou o presidente dos campeões nacionais.

Sem adiantar os alvos que o Benfica pretende atacar durante o defeso, Luís Filipe Vieira falou sobre a final da Taça de Portugal, a disputar este sábado, entre os rivais Sporting e F. C. Porto.

"Espero que seja uma grande partida, que qualquer um dos adversários que se vão defrontar demonstre bastante fair-play e que ganhe o melhor. É a única coisa que o Benfica pode desejar.