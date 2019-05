Filó quer Paços de Ferreira com qualidade de jogo na I Liga

Hoje às 18:24 Facebook

O treinador Filipe Rocha 'Filó' disse, esta sexta-feira, que pretende realizar uma boa época pelo Paços de Ferreira, no regresso do clube à I Liga portuguesa de futebol, acrescentando qualidade de jogo à desejada permanência.

"O objetivo primordial é a manutenção. É o objetivo para quem sobe de divisão e é comum à maioria das equipas, tirando as que lutam pelo título e uma ou outra que lutam pelas competições europeias. Mas queremos acrescentar qualidade de jogo, potencializar jogadores, trazer os pacenses de volta ao estádio, entusiasmando-os com a qualidade do nosso jogo e com as vitórias", disse Filó, durante a apresentação como treinador da equipa.

O sucessor de Vítor Oliveira representou o Paços de Ferreira como jogador e pelo Paços vai treinar pela primeira na I Liga, cumprindo um sonho de carreira num emblema "com história e cada vez mais bem preparado para os grandes desafios do futebol de elite".

Para o técnico, de 47 anos, o projeto em Paços de Ferreira passa por "trabalhar dia a dia, sempre a pensar e a fazer bem feito, dar sempre o máximo e alcançar os resultados que se pretendem semana a semana", consciente de que é o desfecho dos jogos que ditará as regras.

"Queremos fazer uma boa época, conseguir os nossos objetivos, mostrar ao futebol português que o Paços tem uma equipa competitiva, que pratica bom futebol, é ambiciosa e entra em qualquer estádio com o objetivo de trazer os três pontos", insistiu.

Pedrinha, antigo colega e outro histórico do Paços de Ferreira, e Daniel Barbosa, seu antigo jogador, vão ser os adjuntos de Filó, à semelhança do que sucedeu no Sporting da Covilhã, da II Liga, num contrato ainda sem duração definida.