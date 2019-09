"Final da Supertaça marcou muito e senti que a confiança de Marcel Keizer baixou"

Hoje às 19:52 Facebook

Frederico Varandas assumiu, na tarde desta quarta-feira, que a final da Supertaça com o Benfica influenciou o "fecho" do ciclo de Marcel Keizer. Líder reconhece que a liderança de Leonel Pontes "não tem prazo", mas uma "tarefa" para ser avaliada mais tarde.

"É muito importante que percebam que nenhum treinador quer vir se não houver estabilidade. Marcel Keizer quis e cumpriu a sua missão. Num contexto difícil consegue vencer dois títulos importantes e tínhamos a expetativa que a equipa e continuasse a crescer. A verdade é que a final da Supertaça marcou muito. E sentimos que a própria confiança de Marcel Keizer baixou e começou a passar-se ao grupo. A sensação que tínhamos é que, independentemente do adversário, a equipa podia fazer um jogo muito bom ou muito mau. E achamos que era a altura para mudar o ciclo", referiu o dirigente, numa entrevista à Sporting TV.

Apesar da saída do técnico, Frederico Varandas garante que o rumo é "exatamente igual" ao que estava traçado com o holandês. "Aposta forte na formação com recurso a contratações cirúrgicas. Não é por mudar o treinador a,b ou c que vai mudar", observou.

Leonel Pontes é para o já elemento escolhido para dirigir o leão e, segundo o responsável, "não" existe qualquer timing para a substituição. "Não tem prazo, mas sim uma tarefa. E depois estaremos cá para observámos a evolução e tomarmos as decisões que tivermos de tomar", sublinhou o dirigente que elogiou o técnico."Não foi escolhido para treinador dos sub-23 por acaso. Conhece bem o futebol português, estrutura, o plantel dos sub23, da equipa principal. E para mim importante é ser português. Em novembro também era importante, mas muita vez não se consegue o que se quer".