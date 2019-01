Final da Taça da Liga transmitida em canal aberto

Hoje às 21:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A final da Taça da Liga de futebol, que sábado vai opor o F. C. Porto ao Sporting, será transmitida em canal aberto, pela TVI, que assim se junta à já anunciada transmissão do jogo por parte da Sport TV.

Ao contrário do que sucedeu nos dois jogos das meias-finais, a decisão da prova vai merecer transmissão televisiva em direto por parte da TVI, anunciou, nesta quinta-feira, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, organizadora da competição.

F. C. Porto e Sporting serão as equipas em confronto no sábado (19.45 horas), na final que terá lugar no Estádio Municipal de Braga.