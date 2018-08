Final de Kiev empatada ao intervalo. Salah e Carvajal lesionados

Sofia Esteves Teixeira 26 Maio 2018 às 20:34 Facebook

O Real Madrid e o Liverpool vão empatando (0-0), em Kiev, na final da Liga dos Campeões. Primeira parte do encontro ficou marcada pelas lesões de Salah e Carvajal.

Os "reds" entraram melhor no encontro e tiveram as melhores oportunidades da primeira parte. Aos 23 minutos, após um remate de Firmino, a bola bateu em Sérgio Ramos e sobrou para Arnold que rematou forte, mas valeu a defesa de Navas.

Os merengues deram o primeiro sinal de perigo por Ronaldo que, após uma entrada em velocidade pela direita, rematou de ângulo complicado, mas a bola saiu por cima da barra.

Salah, aos 30 minutos, abandonou o encontro em lágrimas após um lance com Sérgio Ramos. O egípcio lesionou-se num ombro e foi obrigado a abandonar o relvado. Pouco depois, o mesmo aconteceu com Carvajal, que se lesionou no tornozelo e foi substituído por Nacho.

Os merengues chegaram a marcar em cima do intervalo, por Benzema, mas o golo foi anulado por fora-de-jogo.