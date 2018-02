Final do Europeu de futsal vai a prolongamento

Ontem às 21:32 Facebook

Segue para prolongamento a final do Europeu de futsal, que está a decorrer na Eslovénia. No final do tempo regulamentar, Portugal e Espanha estão empatados a duas bolas.

Um golo de Ricardinho, apontado aos 59 segundos da primeira parte, adiantou os portugueses, mas os espanhóis igualaram a um minuto do intervalo, por Tolrá.

Aos 13 minutos do segundo tempo, a Espanha operou a reviravolta, quando Lin aproveitou uma falha de marcação num livre para, à boca da baliza, ao encostar para o 2-1. Mas, perto do fim, Bruno Coelho voltou a empatar a partida.

Esta é a segunda vez que Portugal disputa a final do Europeu de futsal, sendo que, na primeira, perdeu com a Espanha, por 4-2.