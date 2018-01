"Final Four" com operação de segurança de "grande envergadura"

Hoje às 17:35, atualizado às 18:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O subintendente da Polícia de Segurança Pública (PSP) Pedro Colaço disse este domingo estar tudo preparado para a "Final Four" da Taça da Liga, "uma das operações de segurança de maior envergadura" no estádio municipal de Braga.

O comandante do policiamento da competição frisou que "o planeamento foi feito de forma muito criteriosa" e que as diversas forças policiais e de segurança estão articuladas.

O responsável não quis especificar o número de polícias afeto ao evento, mas admitiu ser "uma operação de grande envergadura, seguramente uma das maiores", depois do Euro2004.

"Mais importante que o número de elementos policiais é o planeamento, o histórico das equipas e a configuração do estádio", disse.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Segundo Pedro Colaço, a polícia terá diversas valências: equipas de investigação criminal, de trânsito, de intervenção rápida, reforçadas com equipas do corpo de intervenção, e equipas cinotécnicas, além dos "spotters".

As forças de segurança vão estar dentro do recinto e nas imediações "para evitar contactos entre os adeptos de Sporting e F. C. Porto", que se defrontam na quarta-feira, assim como no centro da cidade, onde estará instalada uma fan zone.

O responsável disse que ainda "não é certo" como é que a PSP fará o acompanhamento das claques de F. C. Porto e Sporting.

"Ainda não é certo, poderá ocorrer uma situação dessas (caixa de segurança). Os adeptos do F. C. Porto devem vir de autocarros e entrarão diretamente na alameda do estádio, os do Sporting poderão concentrar-se em algum ponto da cidade e a PSP avaliará aí qual o melhor método para os levar até ao estádio", disse.

Pedro Colaço referiu não ter qualquer informação de que algum presidente acompanhe os adeptos, notando ser positivo "tudo o que seja para apaziguar ânimos".

No recente Sporting de Braga-Benfica, para o campeonato, foi noticiado que as forças policiais evitaram uma investida de adeptos casuals.

Pedro Colaço disse não esperar que isso possa acontecer entre adeptos de F. C. Porto e Sporting, mas que a polícia está preparada para essa eventualidade.

"Não temos expectativa que isso possa acontecer, mas, se acontecer, a polícia está preparada para evitar qualquer problema", disse.

O subintendente da PSP deixou ainda alguns concelhos aos adeptos, sobretudo aos de F. C. Porto e Sporting, esperados em maior número.

"Quem não vem para o estádio, não deve passar na rua de S. Martinho, e a abertura das portas do estádio é às 18.15 horas. A zona nascente, onde estão as bilheteiras, está destinada aos adeptos do F. C. Porto, e a poente para os do Sporting, tudo está criado para que os adeptos não se juntem", disse.

A diretora executiva da Liga, Helena Pinto, referiu que os bilhetes ainda estão a ser vendidos.

"No primeiro jogo (entre Vitória de Setúbal e Oliveirense, na terça-feira), não teremos uma casa tão composta como seria desejável, mas as coisas são como são. Na segunda meia-final, prevemos que o estádio esteja quase cheio", disse.

Nas meias-finais, Vitória de Setúbal e Oliveirense defrontam-se na terça-feira, enquanto F. C. Porto e Sporting medem forças no dia seguinte. A final está marcada para sábado, sendo que todos os encontros têm início às 20.45 horas.