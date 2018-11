Final four da Liga das Nações realiza-se em Guimarães e no Dragão

Hoje às 00:24 Facebook

As cidades do Porto e de Guimarães vão acolher a final four da Liga das Nações, que se realiza no início de junho de 2019.

A UEFA teve apenas três candidaturas para a organização - Portugal, Itália e Polónia -, mas determinou que a fase final tem de ser disputada num dos países participantes. Por exclusão de partes, e graças ao resultado conseguido ontem em Milão, Portugal tornou-se automaticamente no país escolhido. A decisão será ratificada pelo organismo europeu de futebol durante a reunião do seu Comité Executivo, entre 2 e 3 de dezembro.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) escolheu dois estádios do Norte do país, numa opção que apoia a descentralização, e a organização não tem custos, já que fica a cargo da UEFA.

10,5 milhões em jogo

Com o apuramento garantido, os ganhos são também financeiros. Portugal recebeu 2,25 milhões de euros pela participação no Grupo A e outros 2,25 milhões por se ter classificado no primeiro lugar. Caso vença a final, o prémio é de seis milhões, o que, no total, significa um encaixe de 10,5 milhões de euros.