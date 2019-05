"Final four" da Taça em Oliveira de Azeméis

Hoje às 19:34 Facebook

Oliveirense, Benfica, Sporting e Riba D'Ave são as quatro equipas que vão disputar o troféu a 1 e 2 de junho.

A Federação Portuguesa de Patinagem anunciou esta segunda-feira que a "final four" da Taça de Portugal de hóquei em patins vai decorrer em Oliveira de Azeméis nos dias 1 e 2 de junho,

Os três jogos (meias-finais e final) vão ser disputados no Pavilhão Dr. Salvador Machado, onde entrarão as equipas da Oliveirense, do Benfica, do Sporting e do Riba D'Ave

Nas meias-finais, o Sporting, que eliminou o F. C. Porto, atual detentor do troféu, discute o acesso à final com o Benfica, enquanto a equipa da casa, a Oliveirense, vai enfrentar o Riba D'Ave.