Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, abordou o comportamento de Rafa Silva, no final do dérbi entre Sporting e Benfica, que valeu o apuramento dos leões para a final da Taça de Portugal de futebol.

"José Pratas a fugir dos jogadores do F. C. Porto, vai amanhã escrever o Lampiões Diário. Valeram os assistentes a travar o ataque", escreveu Francisco J. Marques, na rede social Twitter, aludindo ao episódio da famosa perseguição ao antigo árbitro José Pratas, em Coimbra, numa final da Supertaça entre F. C. Porto e Benfica, nos anos de 1990.

"Quantos jogos de castigo valerá este género de comportamento depois de Sérgio Conceição apanhar oito dias por ter passado um jogo a ser insultado", escreve, ainda, o diretor de comunicação dos portistas.

No final do jogo disputado na noite de quarta-feira, em Alvalade, Rafa Silva perseguiu o árbitro e acabou por ser expulso.