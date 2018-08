Fisco espanhol devolve dois milhões de euros a Cristiano Ronaldo

Hoje às 11:10 Facebook

A Autoridade Tributária espanhola devolveu 2,1 milhões de euros a Cristiano Ronaldo. Em causa, um erro no cálculo do IVA.

O Fisco espanhol concluiu que o futebolista português não tinha obrigação legal de pagar em Espanha o IVA correspondente ao montante auferido em direitos de imagem do contrato feito com o empresário Peter Lim.

Assim, adianta o jornal espanhol "El Mundo", aos 18,8 milhões de euros que terá de desembolsar para sanar o diferendo com o Fisco espanhol, Cristiano Ronaldo serão retirados 2,1 milhões do IVA, reduzindo a "fatura" para 16,67 milhões de euros.

Segundo a Autoridade Tributária, Cristiano Ronaldo cedeu, em 2014, os direitos de imagem em Espanha às sociedades Arnel Services, S.A, e Adifore Finance, LTD, radicadas nas Ilhas Virgens Britânicas e propriedade, através da Mint Media, do empresário Peter Lim, propietário do Valência.

Esta operação, que visiva potenciar a imagens de CR7 na Ásia, "não está sujeia ao IVA [em Espanha] por tratar-se de prestação de serviços fora do território da aplicação do imposto", adianta aquele periódico.