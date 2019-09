"Fiz o possível para sair do PSG, mas infelizmente não deixaram"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:56 Facebook

Depois de marcar o golo que deu a vitória ao PSG frente ao Estrasburgo, Neymar assumiu a vontade de sair do campeão francês e garantiu não ter nada contra os adeptos.

Recuperado de lesão, Neymar regressou este sábado aos relvados e o reencontro com os adeptos foi tudo menos de festa. Os "Ultra Paris" deixaram mensagens hostis ao brasileiro, depois de o futebolista protagonizado uma grande novela no último mercado de transferências. O atleta respondeu com um grande golo, que deu a vitória ao campeão francês, e no final do jogo quebrou o silêncio.

"É triste, mas sei que agora jogarei todos os jogos fora de casa. Mas quero deixar bem claro que não tenho nada contra os adeptos nem nada contra o PSG. Os assobios não me incomodaram. Se eles não gostam mais de mim, é triste, mas que me esqueçam e pensem nos outros jogadores. Eu já sabia que ia enfrentar isto", começou por dizer, assumindo a vontade de deixar o clube francês.

"Quando não te sentes bem num trabalho, procuras outro. Tive o meu motivo, quis sair, deixei isso bem claro. Fiz o possível para sair mas, infelizmente, não me deixaram. Não vou entrar em detalhes em relação ao que aconteceu nas negociações. O presidente do PSG e os outros sabem o que fizeram. É uma página virada. Desde que fechou a janela de transferências, a minha cabeça voltou ao PSG. Prometo dar tudo em todos os jogos. Não preciso que gritem o meu nome ou que estejam ali por mim. O que desejo é que estejam ali pelo PSG. Dizem que o clube é maior que qualquer jogador, então têm de esquecer esse jogador e começar a incentivar a equipa", concluiu.