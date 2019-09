Flamengo de Jorge jesus vence Santos e reforça liderança

Hoje às 23:20 Facebook

O Flamengo de Jorge Jesus venceu este sábado por 1-0 na receção ao Santos, reforçando a liderança do campeonato brasileiro, após o triunfo sobre o segundo classificado, na 19.ª jornada da prova.

Um golo de fora da área do ex-Benfica Gabriel Barbosa, aos 48 minutos, deu a Jorge Jesus a quinta vitória consecutiva no campeonato, no qual venceu oito dos últimos 10 jogos, chegando aos 42 pontos, mais cinco que o rival, que ainda pode ser ultrapassado no segundo posto.

O campeão em título Palmeiras joga este sábado com o Cruzeiro e, em caso de vitória, pode ficar a três pontos do rival do Rio de Janeiro, ultrapassando o Santos no segundo lugar.