Flamengo e Jorge Jesus derrotados por 3-0 pelo Baía

O Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, perdeu hoje com o Baía por 3-0, em jogo da 13ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, resultado fechado antes do intervalo, após uma primeira parte desastrada da equipa carioca.

Depois de cinco jogos sem vencer para o brasileirão, o Baía tirou a 'barriga de misérias' e marcou três golos em 45 minutos, depois de nos últimos cinco jogos para o campeonato ter concretizado apenas um.

Esta apetência goleadora do Baía teve muito a ver com os erros defensivos da defesa do Flamengo, o segundo dos quais do guarda-redes Diego Alves, que colocou a bola nos pés de Gilberto, a grande figura da partida ao 'assinar' um 'hat-trick', aos 23, 31 e 45+6.

A vencer por 3-0, o Baía baixou mais o bloco e procurou gerir a vantagem, com o Flamengo a mostrar-se sem soluções para romper a organização defensiva da equipa baiana, acusando a ausência do seu goleador, Gabriel Barbosa, que está a recuperar de uma lesão na coxa.

Com esta derrota, o Flamengo manteve o terceiro lugar, com 24 pontos, mas vê agora o Santos a liderar com 32 pontos, e pode ver hoje o Palmeiras, segundo classificado, com 27 pontos, distanciar-se na visita ao estádio do Corinthians, e o Atlético Mineiro, quarto colocado, igualá-lo, caso vença na receção ao Cruzeiro.