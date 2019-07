Flamengo vence, Jesus redime-se

Ontem às 22:54 Facebook

"Mengão" derrota o Botafogo (3-2) no clássico da 12.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, disputado neste domingo.

Após várias semanas de contestação, como se viu ainda na última quinta-feira, no regresso da derrota no Equador, para a Copa dos Libertadores, Jorge Jesus e o Flamengo saíram do Maracanã sob os aplausos da torcida, reconhecida pelo triunfo sobre o rival carioca.

O Flamengo esteve a perder por 1-0, empatado 2-2 e na iminência de sofrer mais um resultado negativo, até que Bruno Henrique fez o golo libertador, que deu o triunfo (3-2) a Jorge Jesus.

Após o terceiro desafio no campeonato brasileiro, o treinador português soma sete pontos (duas vitórias e um empate). O Flamengo mantém-se no terceiro lugar, aproxima-se a três unidades do segundo, o Palmeiras (1-1 com o Vasco da Gama) e continua a cinco pontos do primeiro classificado, o Santos, vencedor do Avaí, por 3-1.