Florentino Luís renova até 2024

O médio de 19 anos prolongou a ligação ao Benfica por mais um ano, até 2024. Na época passada estreou-se na equipa principal das águias, pela mão de Bruno Lage, tendo somado 14 jogos e apontado um golo.

"Tenho de agradecer à equipa técnica e ao míster [Bruno Lage] pela oportunidade que me deram. Comecei, como começo todos os anos, na bancada a ver o jogo do Benfica, e depois saber que na [segunda] metade da época estava em campo a contribuir para que a equipa pudesse ser campeã é inacreditável. O sentimento é insubstituível", afirmou Florentino, em declarações à BTV, sobre a estreia na equipa principal.

Sobre o futuro próximo, com este novo contrato, o médio apontou: "Espero que seja uma época muito produtiva e que, com a ajuda do staff e dos meus colegas, consiga evoluir a cada dia para que seja uma grande época. Vai ser uma temporada muito difícil porque as equipas estão sempre a evoluir, mas vamos tentar alcançar os nossos objetivos".

O Benfica anunciou a renovação do contrato, mas não falou em alterações na cláusula de rescisão. Por isso, deve manter-se nos 60 milhões de euros.