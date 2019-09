Florentino não vai ser operado

Luís Antunes Hoje às 17:05 Facebook

Médio do Benfica escapa a cirurgia e vai recuperar da lesão no menisco interno do joelho direito cumprindo um tratamento conservador. Atleta sujeita-se a um tempo de paragem mínimo de um mês.

A possibilidade de uma artroscopia esteve em cima da mesa, mas os responsáveis dos encarnados, sabe o JN, decidiram, este sábado, optar pela via conservadora no caminho da recuperação de Florentino Luís.

O problema que acabou por afetar o jogador já o incomodava há algum tempo, embora sem influenciar a vertente competitiva. No entanto, a pancada sofrida durante o duelo com o Braga, no Minho, provocou o agravamento das queixas e o recurso a exames específicos comprovou o atual diagnóstico: lesão no menisco interno do joelho direito.