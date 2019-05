Florentino Pérez: "Cristiano Ronaldo foi o melhor jogador que contratei"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:35 Facebook

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, abordou a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid e deixou elogios ao jogador português, considerando-o "exemplar".

Terminada a época do Real Madrid - uma temporada negra para os merengues, marcada por vários insucessos desportivos -, Florentino Pérez deu esta segunda-feira uma entrevista no programa "El Transistor" da rádio "Onda Cero" e, claro está, não escapou ao tema Cristiano Ronaldo.

Depois de nove anos ao serviço do Real Madrid, o craque português que venceu, entre outros títulos, quatro Ligas dos Campeões em Espanha, decidiu assinar pela Juventus no último verão. A transferência esteve nas bocas do mundo mas Florentino Pérez considerou que a má época do Real Madrid não se deveu à saída do avançado.

"Tínhamos muito bons jogadores que podiam supri-lo. Bale, Asensio, vinha Vinícius... Não creio que tenha sido o problema da temporada", começou por dizer o líder do Real Madrid, explicando a mudança de Cristiano Ronaldo para a Juventus,

"O Cristiano tinha assumido que queria procurar outros objetivos e aproveitou aquela final da Champions para o dizer. Foi o melhor jogador que contratei. Esteve aqui durante nove anos e foi exemplar, não me criou um único problema. Nem sequer relacionado com dinheiro e jamais falou connosco para que pagássemos a dívida ao fisco. A minha relação com ele sempre foi boa. Se voltámos a falar? As coisas íntimas não se contam assim...", disse o presidente do Real Madrid.