Florentino Perez explica venda de Ronaldo: "Ninguém dava mais"

Florentino Perez, presidente do Real Madrid, explica aos acionistas do emblema "merengue" por que razão vendeu o craque português à Juventus por 112 milhões de euros, bem abaixo da cláusula de mil milhões.

«O Cristiano Ronaldo queria sair, por motivos pessoais, e acabámos por aceitar a proposta da Juventus, por um valor bastante inferior à cláusula de mil milhões, porque, verdade seja dita, também não tivemos mais propostas por ele. Ninguém dava mais que 100 milhões de euros por ele», disse Florentino, citado pelo "OK Diario".

Na preparação da Assembleia-Geral do Real Madrid, marcada para este domingo, Florentino Pérez reuniu-se com os maiores investidores do clube e o tema principal acabou por ser a venda de Cristiano Ronaldo para a Juventus.

"O Real Madrid estipula estas cláusulas aos jogadores como forma de dissuasão de potenciais interessados. Não estamos à espera que alguém pague esse valor por um jogador", rematou Florentino.