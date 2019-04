JN Hoje às 10:35 Facebook

O Ajax defronta a Juventus esta quarta-feira, em partida referente à primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, e os adeptos do clube de Amesterdão decidiram receber a formação de Turim com fogo de artifício.

Durante a madrugada, quando o plantel da Juventus descansava, adeptos holandeses lançaram foguetes nas imediações do hotel, à imagem do que aconteceu em fevereiro, quando o Real Madrid jogou na Holanda contra o Ajax, nos oitavos de final.

O jogo marca o regresso de Cristiano Ronaldo à competição, após a lesão sofrida pelo craque da Juventus ao serviço da seleção nacional.

Será a terceira vez que CR7 vai jogar em Amesterdão para a Liga dos Campeões e nas duas vezes anteriores brilhou com a camisola do Real Madrid. Em 2010, apontou dois golos na vitória merengue por 4-0. Dois anos depois, assinou um hat-trick no triunfo dos espanhóis por 4-1.