29 Abril 2018 às 10:40 Facebook

Twitter

Um adepto do Denizlispor, da segunda divisão turca, foi banido do estádio, mas com o aproximar de um jogo decisivo com o último classificado da competição, o homem decidiu alugar uma grua, para ver a partida a partir do exterior do recinto

O adepto alugou a grua e posicionou-se para ver o encontro e apoiar a equipa, mas as autoridades acabaram por mandar retirar o equipamento do local. Ainda assim, fica a imagem para a história dos adeptos mais dedicados aos clubes