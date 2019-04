Folha avisa F. C. Porto: "Benfica e Sporting passaram aqui um mau bocado"

Hoje às 13:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do Portimonense aborda visita do F. C. Porto e interesses laterais: "Os problemas dos outros não nos dizem respeito".

No lançamento do jogo da 29.ª jornada do campeonato, a disputar neste sábado (18 horas), no Algarve, o treinador do Portimonense, António Folha, lembra que já ali derrotou esta época o Benfica (2-0) e o Sporting (4-2) e que espera repetir a façanha com o F. C. Porto.

"O Benfica e o Sporting já passarem aqui um mau bocado e eu espero que isso aconteça amanhã", afirmou o treinador, alheio aos estados de alma que possam ser originados pelo passado portista, como jogador (é um dos pentacampeões) e como treinador.

"Vamos tentar não cometer erros, para podermos pontuar. O F. C. Porto vem na máxima força. É um candidato ao título, que não pode falhar, mas nós também queremos resolver os nossos problemas. Os problemas dos outros não nos dizem respeito. Qualquer tropeção das equipas que lutam pelo título é difícil de recuperar, mas essas contas são deles. As nossas são simples: ganhar pontos e distanciamento sobre os clubes que estão abaixo de nós", rematou Folha.