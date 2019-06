Foto de atleta do Benfica com 17 anos lança dúvidas na Internet

JN Hoje às 11:19 Facebook

Edward Pingua Zakayo, queniano do Benfica, venceu, no passado domingo, a prova dos 5000 metros Meeting de Rabat da Liga Diamante. Logo após a conquista, as redes sociais inundaram-se de comentários de internautas que questionaram a idade do atleta.

Chama-se Edward Zakayo, tem 17 anos, e é o atleta mais novo no top 10 mundial nos 5000 metros esta temporada.

No passado domingo, o queniano que integra a equipa júnior de cross do Benfica, e que em abril se sagrou Campeão de África Sub-20, venceu os 5000 metros da Liga Diamante, em 13:11.49 minutos, deixando para trás Solomon Berihu, da Etiópia (2.º lugar), e Soufiyan Bouqantar, de Marrocos (3.º lugar).

Depois de Zakayo vencer a prova, as redes sociais inundaram-se de comentários de internautas que, ao verem a fotografia do atleta, questionaram a idade. No site da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF), o perfil de Zakayo indica que o queniano nasceu a 25 de novembro de 2001 (17 anos).

Não é de agora que a idade de atletas africanos é colocada em causa. Este ano, durante os mundiais de crosse em Aarhus, na Dinamarca, dois atletas de 18 anos da Etiópia, que participaram na prova sub-20, Getnet Yetwale e Dinkalem Ayele, suscitaram o mesmo tipo de dúvidas nas redes sociais, com as suas idades a serem muito questionadas.

Uma situação semelhante aconteceu, no ano passado, com Girmawit Gebrzihair. A atleta etíope foi alvo de comentários sobre os seus 16 anos, depois de ganhar a medalha de bronze nos Mundiais sub-20 da Finlândia.