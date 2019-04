Fotos do corpo de Sala na morgue divulgadas nas redes sociais

Hoje às 11:06 Facebook

As autoridades britânicas estão a investigar imagens suspeitas, alegadamente do corpo de Emiliano Sala, que foram parar às redes sociais.

Várias imagens do cadáver de Emiliano Sala, que terão sido tiradas na morgue de Dorset, em Inglaterra, começaram a circular nas redes sociais este fim de semana.

Segundo escreve o jornal "Mirror", as fotografias foram tornadas públicas apenas dois dias depois da morte do pai jogador argentino. Horacio Sala, de 58 anos, morreu de enfarte, quatro meses depois do desaparecimento do filho.

"Trata-se de um período muito difícil para a família, que não deveria ter de lidar com isto também", disse, ao mesmo jornal, fonte próxima da polícia de Dorset. "Acreditamos que alguém invadiu a morgue e tirou estas fotografias", sublinhou.

Emiliano Sala, que tinha acabado de assinar contrato pelo Cardiff, deixando o Nantes, morreu no dia 21 de janeiro, depois do avião em que seguia se ter despenhado na zona do Canal da Mancha. O cadáver do antigo atleta foi recuperado 16 dias depois e levado para a morgue de Dorset,