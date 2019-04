"France Football" põe Cristiano Ronaldo e Messi... aos beijos

Hoje às 21:15 Facebook

A revista francesa promove o infinito debate sobre quem é o melhor, agora com a ajuda de uma capa que mete os dois craques mais juntos do que nunca.

Messi e Cristiano Ronaldo. Quem é o melhor? A discussão é antiga, às vezes já aborrece, mas promete continuar já que nem um nem outro dão mostras de abrandar e tirar espaço mediático ao tema. Mas isso é secundário aqui.

Agora, é a "France Football" a dar força ao assunto. Puxou o tema para capa e até pediu opinião a gente com legitimidade para tal, como alguns ex-jogadores. Só que o que chamou a atenção não foi a discussão em si.

É que a revista francesa recuperou o célebre beijo na boca entre os líderes comunistas da União Soviética, Leonidas Brejnev, e da República Democrática Alemã, Erich Honeckerem, protagonizado em 1979 e eternizado num mural em 1989, após a queda do muro de Berlim, mas com os dois jogadores no lugar dos ex-políticos.

O resultado é outro beijo na boca que, sinais dos tempos, desta vez ganha relevo nas redes sociais. Rivais há anos, Messi e Ronaldo têm, nos últimos tempos, dado mostras de grande respeito e admiração mútuos, mas talvez não seja caso para tanto.