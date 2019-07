Franceses falam em nova proposta do F. C. Porto por Kevin Trapp

Hoje às 00:28 Facebook

Diogo Costa parece já ter convencido Sérgio Conceição e está bem colocado para arrancar a temporada oficial como titular da baliza portista. Ainda assim, os dragões continuam no mercado por um guarda-redes e o alemão Kevin Trapp continua a ser o preferido

Segundo escreve, esta segunda-feira, o "Le Parisien", o F. C. Porto vai voltar à carga por Kevin Trapp e, "nas próximas horas", apresentará uma nova proposta ao Paris Saint-Germain pelo guarda-redes, com valores acima dos seis milhões de euros propostos na semana passada.

O alemão, de 29 anos, tem três cenários em cima da mesa: transferir-se para o F. C. Porto, para o Eintracht Frankfurt ou prosseguir no PSG e cumprir o último ano do contrato que o liga aos franceses.

De acordo com o portal gaulês "Le10Sport", o guarda-redes ainda não chegou a acordo com o F. C. Porto, apesar dos alegados apelos de Casillas. Segundo essa mesma publicação é o empresário Pini Zahavi quem está a intermediar as negociações.

Falta, agora, perceber se, face a estes avanços, o guarda-redes vai mesmo viajar para a China, esta terça-feira, para mais uma etapa da preparação do PSG para a próxima temporada.