Francisco J. Marques: "A favor de quem? Da Madre Teresa de Calcutá"

Hoje às 17:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O diretor de Comunicação dos dragões reagiu, na tarde desta sexta-feira, ao facto de a SAD do Benfica não ser levada a julgamento no processo e-Toupeira.

Francisco J. Marques não referiu o nome do Benfica, mas, no Twitter, referiu o facto de Paulo Gonçalves e José António Silva irem a julgamento, questionando quem terá sido beneficiado dos alegados atos de ambos. De forma irónica, o responsável portista refere que terá sido a Madre Teresa de Calcutá a beneficiar do alegado esquema de corrupção.

Paulo Gonçalves vai ser julgado por corrupção ativa, entre outros crimes, enquanto José Augusto Silva, tido como a "toupeira" do Benfica no sistema informático da Justiça, foi indiciado por corrupção passiva e mais 25 crimes.