Francisco J. Marques acusa Sport TV de prejudicar portistas

No programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, Francisco J. Marques deixou duras críticas à Sport TV devido ao calendário dos jogos.

"A Sport TV resolveu tirar partido. A Sport TV interveio em prejuízo do F. C. Porto. Os beneficiados são o Benfica e depois o Sporting. O prejudicado o F. C. Porto. Como toda a gente sabe, o F. C. Porto vai jogar no Estádio da Luz e, no meio da semana seguinte, joga com o Sporting em Alvalade para a Taça de Portugal. O F. C. Porto pediu para jogar no Estádio da Luz no sábado, o que não lhe foi concedido. O Benfica fez-se e morto a dizer que tanto lhe fazia. O Sporting só pode jogar no domingo por causa das competições europeias. O normal seria que o jogo da Taça se disputasse na quinta-feira, como o F. C. Porto pretendia, e depois jogaria a jornada na segunda-feira, procurando dar o mínimo de descanso aos jogadores. Em Portugal, o conceito de igualdade é de prejuízo ao F. C. Porto", começou por dizer.

"A Sport TV impôs que o jogo da Taça de Portugal teria de ser na quarta-feira para que pudessem ter um jogo no domingo e na segunda-feira, recusando ter um jogo de dois grandes à segunda-feira. A Sport TV impôs o jogo da Taça na quarta, obrigando o F. C. Porto a jogar com o Benfica no domingo. Depois do jogo no Estádio da Luz, que acaba tarde, tem de vir ao Porto e depois voltar a Lisboa."

E continuou: A Sport TV devia defender o futebol, defender o descanso dos jogadores e, numa fase decisiva da época, deixou de ser o canal pelo qual pagamos para ver os jogos para passar a ser um jogador do campeonato, prejudicando o F. C. Porto. Temos pena que um parceiro de longos anos tenha decidido interferir desta forma".