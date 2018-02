Francisco J. Marques acusa Vieira de se aproveitar do Benfica para ter vantagens

Ontem às 23:11 Facebook

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e de informação do F. C. Porto, afirmou, nesta quinta-feira à noite, que o Benfica se tornou num "grande cliente do Ministério Público" e que o presidente das águias, Luís Filipe Vieira, é a "principal cabeça do polvo" em todos os casos judiciais relacionados com o emblema lisboeta.

"Nos últimos dois anos e meio, já houve várias situações. Começou em agosto de 2015 por causa da Operação 18, ligada a tráfico de droga. Depois, em 2016, houve o caso dos vouchers. Em outubro de 2017, a Polícia Judiciária voltou à Luz devido ao caso dos e-mails, que começou neste programa. No fim de janeiro, há esta trapalhada que envolve Rangel e, entre outras pessoas, Luís Filipe Vieira. Toda a gente percebe bem a expressão do polvo. Já ultrapassa o âmbito desportivo", afirmou no programa "Universo Porto da Bancada", no Porto Canal.

O responsável negou que a condição de arguido de Luís Filipe Vieira na Operação Lex esteja apenas circunscrita ao foro pessoal. "Está a tentar passar que o que está em causa é o cidadão mas, a ser verdade o que está na comunicação social, é especialmente grave. Serve-se da presidência do clube para manipular e obter vantagens. Oferecem-se favores num cargo de responsabilidade", acusou o responsável do F. C. Porto.