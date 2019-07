JN Hoje às 19:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, revelou esta sexta-feira que o lançamento da F. C. Porto TV está para breve.

Através do Twitter, Francisco J. Marques não adiantou datas nem revelou em que formato funcionará o novo projeto.

"Não é para todos. Muito em breve", escreveu.