Diretor de Comunicação do F. C. Porto chama "chico-esperto" a treinador de guarda-redes do Sporting, que viu o desempate através da marcação de grandes penalidades no clássico de quarta-feira num local que, alegadamente, viola os regulamentos.

Num tweet publicado, esta quinta-feira, Francisco J. Marques mostra um vídeo do momento em que Aboubakar permite a defesa de Rui Patrício, questionando o que estaria o técnico sportinguista a fazer no local.