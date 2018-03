Francisco J. Marques ataca Benfica na denúncia anónima à PGR

Hoje às 12:35 Facebook

Em causa estará a segunda parte do encontro que se disputou a 21 de fevereiro. Diretor de comunicação dos dragões já reagiu nas redes sociais e aponta o dedo ao Benfica.

Na edição desta quinta-feira, o jornal "A Bola" noticia que deu entrada na Procuradoria-Geral da República uma denúncia anónima a propósito do Estoril-F. C. Porto, jogo cuja segunda parte apenas se disputou no dia 21 de fevereiro e que terminou com um triunfo dos dragões por 3-1.

A PGR confirmou, ao Diário de Notícias, que recebeu uma queixa relacionada com o jogo e que a encaminhou para o DIAP de Lisboa".

De acordo com este diário, a denúncia relata uma "suposta reunião entre um executivo da Traffic, empresa que detém a maioria da Capital da SAD do Estoril, um empresário e um dirigente do F. C. Porto, que terá tido lugar num hotel em Lisboa, na véspera da segunda parte do jogo". Além disso, refere ainda "uma alegada transferência bancária para a Estoril SAD, no valor de 730 mil euros, efetuada dias depois do desafio".

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, reagiu com ironia à notícia numa publicação no Twitter e aproveita para atacar o Benfica: "Pronto, fomos apanhados. Agora só falta descobrirem outros jogos. Ou vocês não acharam suspeitos aqueles penáltis do Jardel e do Luisão? Estavam comprados, há transferências bancárias com toda a certeza. Agora a sério, e que tal notícias sobre o clube investigado por corrupção".