Francisco J. Marques: "Benfica abriu a caça à arbitragem"

O diretor de comunicação do F. C. Porto afirmou, esta terça-feira, que "segundo a maior parte dos analistas do futebol, o Benfica não tem motivo de queixa em relação ao vermelho mostrado a Tapsoba" no jogo do Vitória de Guimarães, frente aos dragões.

"Foi uma decisão correta da equipa de arbitragem. O que isto demonstra é que o Benfica abriu a caça à arbitragem, na sequência da derrota da semana passada com o F. C. Porto. Enquanto ganhava os jogos, não havia problemas e havia paz no mundo. Depois da demonstração de força do F. C. Porto na Luz, não foi preciso esperar muito. Para a propaganda do Benfica não interessa a verdade factual do lance. Já vimos isto na época passada, após a meia-final da Taça da Liga e que culminou com aquelas três arbitragens na parte final do campeonato, que nós não esquecemos. Temos de estar vigilantes e atentos a este tipo de manobras. Benfica prega a paz e depois atira a pedra", começou por dizer.

O diretor de comunicação do F. C. Porto aproveitou ainda para falar sobre as contratações que o Benfica tem feito.

"Nos últimos anos, houve pelo menos 31 jogadores que assinaram pelo Benfica e que nunca fizeram um jogo pela equipa principal. Cádiz é só mais um caso. Gostávamos muito de saber porquê e todo o país desportivo merecia saber. Vieira informou os sócios do Benfica que contratou o ponta de lança do Vitória de Setúbal e que há uma estratégia para se ter feito isso. Como se constata que Cádiz nem sequer fez um jogo pelo Benfica, era bom saber-se qual é essa estratégia. Deve ser a mesma que levou à contratação de tantos jogadores no passado, como Patrick, Igor Rodrigues, Murillo, João Amaral, José Rui, Fariña, Benítez, Ponck, Pelé, Salvador Agra e tantos outros. Ou essa estratégia é pública e demonstra-se que não há nada a esconder, ou então pode-se suspeitar de uma série de coisas, ainda por cima tratando-se de um clube que está enterrado até ao pescoço em suspeitas muito graves", afirmou.