Francisco J. Marques: "Concordo com Rui Vitória"

O diretor de comunicação do F. C. Porto utilizou o Twitter para comentar as palavras de Rui Vitória desta sexta-feira sobre a arbitragem.

Na conferência de imprensa desta sexta-feira, em antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira, Rui Vitória considerou que a arbitragem tem de ter "bom senso" e que são necessárias "algumas medidas" quanto ao vídeoárbitro (VAR).

Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, utilizou o twitter para reagir às palavras do técnico dos encarnados, dando "razão" a Rui Vitória e considerando que o F. C. Porto é o clube que mais tem sido prejudicado.

"Concordo com Rui Vitória e deixo três bons exemplos da tal leviandade de que fala o treinador. Aos mal intencionados, Rui Vitória não falou hoje por estar a cinco pontos, simplesmente calhou. Também estou certo que concorda quando digo que o FC Porto tem sido muito prejudicado", pode ler-se.