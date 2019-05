Francisco J. Marques critica arbitragem do Rio Ave - Benfica

JN Hoje às 21:49 Facebook

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, criticou a arbitragem do Rio Ave-Benfica deste domingo, em Vila do Conde.

O diretor de comunicação do F. C. Porto criticou a decisão de Hugo Miguel em não assinalar uma grande penalidade a favor do Rio Ave num lance a fechar a primeira parte do jogo e que acabou por resultar no golo de João Félix, segundo da equipa das águias.

"Depois de este penálti não ter sido assinalado, nem pelo árbitro, nem pelo VAR, transformando um possível 1-1 em 0-2, só falta saber qual dos dois receberá o prémio de arbitrar a final da Taça", pode ler-se no Twitter.