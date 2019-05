Francisco J. Marques critica Sporting: "Assim se incendeia uma final da Taça"

JN Hoje às 19:03 Facebook

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, reagiu à participação apresentada pelos Sporting contra Sérgio Conceição na sequência dos incidentes no Estádio do Dragão, na última jornada da Liga.

Através do Twitter, o diretor de comunicação do F. C. Porto considerou que a decisão do Sporting "incendeia" a final da Taça de Portugal, agendada para sábado.

"Os senhores que não recorrem da decisão do e-Toupeira são os mesmos que apresentam queixa de um sururu num jogo de futebol. Assim se incendeia uma final da Taça porque há gente para quem é mais importante um jogo do que a verdade desportiva", pode ler-se.

O clássico deste sábado entre o F. C. Porto e o Sporting, que terminou com um triunfo dos azuis e brancos por 2-1, teve momentos quentes nos instantes finais, após uma disputa de bola entre Corona e Acuña.

Na sequência da confusão e com base em imagens em que o treinador dos azuis e brancos surge a agarrar o pescoço de Renan, guarda-redes do clube de Alvalade, o Sporting decidiu avançar com uma queixa para a Comissão de Instrutores da Liga.

F. C. Porto e Sporting voltam a encontrar-se este sábado, no Jamor, para disputar a final da Taça de Portugal. Recorde-se que na sequência dos incidentes, Corona acabou por ser expulso e não vai a jogo no sábado.