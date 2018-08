Francisco J. Marques dá razão ao Benfica: "Campeonato não foi limpo"

JN 09 Maio 2018 às 00:53 Facebook

Twitter

No programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, o diretor de comunicação do F. C. Porto deu razão ao Benfica e fez um apelo aos adeptos encarnados.

Quando questionado acerca das alegadas escutas reveladas entre Luís Filipe Vieira e Jorge Barroso, Francisco J. Marques salientou que as práticas do clube encarnado já ultrapassam a vertente desportiva.

"O que fica muito claro e evidente é que Luís Filipe Vieira utiliza o Benfica em beneficio próprio. Isso deve preocupar muito os adeptos do Benfica, que não acham que este tipo de práticas seja razoável. Tudo isto se insere no grande polvo que o Benfica procurou montar para controlar. E isto já ultrapassa muito o futebol. Constatamos uma série de entidades que estavam capturadas a favor do Benfica e temos de tirar uma conclusão: o Benfica está capturado no interesse das entidades. Não sei como estes casos vão terminar, mas há muita coisa ainda para se continuar a investigar", começou por dizer.

Francisco J. Marques deu ainda razão ao Benfica. Os encarnados, no final do encontro com o Sporting, queixaram-se da arbitragem e consideraram este campeonato "sujo".

"O caso e-toupeira é terrível para o Paulo Gonçalves. O caso Lex para Luís Filipe Vieira, o caso dos e-mails é muito complicado para o Benfica. Há também o caso dos jogos comprados, que estará numa fase mais inicial da investigação, mas já se sabe alguma coisa sobre isso. Temos de ter paciência, esperar que a investigação decorra no prazo que precisar para apurar a verdade, sendo certo que da nossa parte continuaremos no escrutínio e a desempenhar a nossa função. O futebol português tem de ser o mais limpo possível. Este campeonato não foi limpo, o Benfica tem razão. O F. C. Porto podia ter sido campeão mais cedo e todos os analistas independentes concordam com isso", atirou, antes de fazer um apelo aos adeptos encarnados.

"Os benfiquistas precisam de se juntar a esta revolução do futebol português. As atitudes do Benfica vão trazer consequências mais graves do que na era do Vale e Azevedo".

Cânticos repudiados

Relativamente aos cânticos entoados em Alvalade pelos adeptos do Benfica, que faziam referência à morte de Marco Ficini, adepto italiano do Sporting que morreu atropelado junto ao Estádio da Luz, em abril do ano passado, Francisco J. Marques considerou que o clube encarnado é cúmplice.

"Este cântico é lamentável e repugnante. E o Benfica teve conhecimento do cântico, muito antes dele. Mesmo que não o conseguissem perceber, gabam-se de ter o gabinete de crise e não deu conta daquele cântico, nem pediu desculpa? Aquilo é uma minoria de adeptos, eu não revejo o Benfica naquilo. Os responsáveis do Benfica não têm culpa nenhuma, mas passam a ser responsáveis a partir do momento em que não se demarcam. O Benfica deve um pedido de desculpa aos amantes do futebol em Portugal".