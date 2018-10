Francisco J. Marques: "Detestaria que o Benfica - F. C. Porto fosse à porta fechada"

JN Ontem às 23:50 Facebook

Twitter

No programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, Francisco J. Marques abordou a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, que aceitou a providência cautelar apresentada pelo Benfica para suspender o castigo da FPF, que puniu o clube com um jogo à porta fechada.

"Era uma decisão esperada mas ainda bem que foi esta. Detestaria que o Benfica - F. C. porto fosse à porta fechada. É um estádio de muitas boas memórias para os adeptos do F. C. Porto, claramente preferimos as bancadas cheias. Que seja um grande espetáculo e que, posteriormente, seja analisado o recurso do Benfica pelo TAD e que se faça justiça. O problema foi o tempo todo que correu sem haver decisões e sem haver atitude das entidades competentes sobre o apoio do Benfica às claques", disse o diretor de comunicação do F. C. Porto.