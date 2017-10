Francisco J. Marques intrigado com frase de Vieira a negar compra de resultados

Ontem às 23:44 Facebook

Diretor de informação ataca Instituto Português do Desporto e Juventude por entender que há diferença de tratamento às claques.

No programa "Universo Porto da Bancada", o diretor de informação do F. C. Porto, Francisco J. Marques, apontou o dedo ao IPDJ (Instituto Português do Desporto e Juventude), que acusa Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, de incentivo à violência.

"Deve-se tudo àquele lamentável cântico sobre a Chapecoense, que não devia ter acontecido mas que não foi planeado pela claque. Foram alguns adeptos mas, posteriormente, a claque pediu desculpa. O que está aqui em causa é que nada acontece com as claques ilegais do Benfica. O Madureira recebeu uma carta em casa, porque a claque do F. C. Porto está registada e toda a gente sabe quem é o seu líder. Com o Benfica, não. Tudo é permitido e continua a viver com regime de exceção. Em abril morreu um adepto do Sporting e até agora não se sabe nada".

Sobre as declarações de Luís Filipe Vieira, na última assembleia-geral do Benfica, Francisco J. Marques mostrou-se intrigado: "No meio daquele vernáculo, confirmou a veracidade dos emails. Depois, aconteceu algo estranho. Temos vindo a fazer várias denúncias, mas nunca falámos em compra de resultados. Porque é que o presidente do Benfica se defendeu de uma acusação que ninguém fez? Porquê que teve essa necessidade? É estranho e vamos aprofundar isso".