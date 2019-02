Francisco J. Marques diz que BTV é um "canal de insulto diário"

Hoje às 21:44 Facebook

O diretor de comunicação do F. C. Porto considera que a estação televisiva do Benfica tornou-se "um canal de insulto diário a tudo e todos". A reação surgiu após José Nuno Martins, diretor do jornal do Benfica, ter chamado "besta negra" a Jorge Andrade, antigo futebolista dos dragões.

"A BTV tornou-se um canal de insulto diário a tudo e todos", disparou, nesta quinta-feira, Francisco J. Marques.

A reação do responsável pela comunicação do F. C. Porto surgiu após José Nuno Martins, diretor do jornal do Benfica, ter classificado Jorge Andrade de "besta negra", "caceteiro" e "Andrade", durante um comentário ao dérbi Benfica-Sporting, nesta quinta-feira de manhã, na BTV, ao reagir às palavras do antigo internacional português sobre João Félix.

Recorde-se que o antigo futebolista havia dito na RTP que "se jogasse, dava-lhe só um pisão e não havia mais João Félix durante o jogo."

"Quem fica mal, além dos dirigentes do Benfica, é a ERC, obrigada a fechar os olhos dia após dia aos desmandos dos Valdemares, dos Josés Nunos, dos Marinhos, Bernardos, Vieiras e afins. Assim nota-se muito", disse, ainda, Francisco J. Marques.