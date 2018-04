Francisco J. Marques diz que "denúncias anónimas são cortina de fumo"

Ontem às 23:13 Facebook

Diretor de comunicação do F. C. Porto considera que criam este "ambiente de caos" para fazer parecer que os clubes são todos iguais.

Francisco J. Marques insurgiu-se contra as denúncias anónimas, afirmando que não passam de "cortina de fumo" e que são "baseadas em nada".

"São denúncias anónimas baseadas em nada e que após os jogos deixam de ser assunto, desaparecem. Lança-se esta cortina de fumo para tentar criar este ambiente de caos e para parecer que toda a gente faz as mesmas coisas", criticou o diretor de comunicação do F. C. Porto, no programa "Universo Porto da Bancada".

Neste sentido, Francisco J. Marques relembrou o facto de o Benfica estar a ser investigado.

"É verdade que neste momento há investigações em curso sobre a chamada compra de jogos, mas não é o F. C. Porto que está envolvido nisso. É o Benfica, que está a ser investigado por corrupção", acrescentou.