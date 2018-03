Francisco J. Marques diz que está de acordo com Luís Filipe Vieira

JN Ontem às 21:46 Facebook

Através das redes sociais, o diretor de comunicação do F. C. Porto reagiu às mais recentes declarações de Luís Filipe Vieira sobre o caso "e-toupeira".

Através do Twitter, Francisco J. Marques não deixou passar em branco as mais recentes declarações do presidente do Benfica.

"Todos os que mancharam o nosso nome têm de ser penalizados", disse há pouco Luís Filipe Vieira. Não podia estar mais de acordo, é mesmo isso que esperamos todos que aconteça. Há muito que todos percebemos quem montou muitas trafulhices que adulteram a verdade das competições", escreveu Francisco J. Marques.

"E uma palavrinha sobre as coisas em concreto não ficava nada mal, mas sobre isso o silêncio é esclarecedor. Parabéns pela conquista do prémio Buscas, tem sido um desempenho inesquecível", acrescentou o diretor de comunicação do F. C. Porto.