Francisco J. Marques diz que João Capela "é uma fraude"

Francisco J. Marques, diretor de Comunicação do F.C. Porto, acusa o árbitro do Tondela-Sporting de ter "sobrevivido na primeira categoria" à custa de "um expediente fraudulento".

"Toda a gente sabe, toda gente foi conivente. Toda a gente sabe que o senhor João Capela só se manteve na primeira categoria porque, na última época, se socorreu de um expediente fraudulento. Ele sabia que ia descer de categoria e, por isso, decidiu deixar de apitar, para poder sobreviver na primeira categoria, muito possivelmente à custa de um colega", disse Francisco Marques, nesta terça-feira, no decorrer do programa "Universo Porto - da Bancada".

O diretor de Comunicação do F. C. Porto lembrou que Capela se retirou após o jogo da Taça de Portugal, entre o Chaves e o F.C. Porto, que resultou na eliminação dos dragões, aos penáltis. "Foi uma arbitragem muito má. O senhor Capela não viu quatro penáltis, três a favor do F.C. Porto e um para o Chaves, e sabia que ia ser penalizado. Daí ter decidido deixar de apitar, num expediente lamentável", disse J. Marques.