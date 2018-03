Francisco J. Marques diz que o "Benfica está metido numa série de trapalhadas"

Ontem às 23:23 Facebook

No programa "Universo porto da Bancada" desta terça-feira, o diretor de comunicação do F. C. Porto falou de todos os processos em que o clube encarnado está envolvido e pediu uma investigação que "apure a verdade".

"O Benfica acusou o F. C. Porto de informático mas nós sempre garantimos que não. Recebemos um conjunto de informação que disponibilizámos às autoridades. E, afinal, o Benfica é que o fazia", omeçou por afirmar Francisco J. Marques. "Temos o Paulo Gonçalves acusado de dez crimes de falsidade informática. Mas o crime que está em causa é o de corrupção ativa. Tudo isto para favorecer o Benfica e os elementos nas investigações em curso", acrescentou.

"O Benfica estava preocupado com os processos. O que o preocupa mais qual era? É o processo de corrupção de arbitragem, pelo qual o Benfica está a ser investigado. O DCIAP de Lisboa informou que estava em causa corrupção ativa e passiva. O tal processo de suposto crime informático cometido pelo F. C. Porto foi consultado uma vez, um sobre o presidente do Sporting foi consultado duas vezes", acrescentou o diretor de comunicação do F. C. Porto.

Francisco J. Marques pediu ainda uma investigação eficaz e explicou, a seu ver, a forma usada pelo clube encarnado para criar "poder".

"Acho que é claro para qualquer adepto de futebol que o Benfica está metido numa série de trapalhadas. Porque razão é que, estando a decorrer uma investigação, o Benfica vai através de um dos seus principais funcionários [Paulo Gonçalves] pedir a funcionários judiciais para entrarem no sistema? Todos têm noção do ilícito que estão a cometer. Se arriscam, é porque estão muito preocupados com a descoberta de procedimentos irregulares em diversas áreas. Procurar interferir. Acho que está feito o retrato daquilo que tem sido o Benfica nos últimos anos. Sustenta-se através de pessoas mais ou menos próximas, que são capturadas, ou porque gostam muito do clube, ou porque recebem contrapartidas, e acabam por prestar serviços ao Benfica que não são regulares. Foi à custa disso que o Benfica conseguiu criar poder quase absoluto até ao verão passado. Pedimos uma investigação eficaz, que apure a verdade. Ninguém pode ter dúvidas dos crimes que foram cometidos, do objetivo desses crimes, que era beneficiar o Benfica", acrescentou.

"O pontapé de saída de tudo isto foi ter-se tornado público as cartilhas, em abril do ano passado. É uma prática que toda a gente compreende que não faz sentido, ultrapassa o normal fornecimento de informação, é o guião de uma máquina de propaganda, a lembrar coisas muito más do passado. Quando isso é tornado público, o normal seria terminar com essa prática mas, soube-se na semana passada, que o Benfica não só não corrigiu essa prática como procurou mantê-la de forma a não serem descobertos. Isto mostra bem o que é o Benfica, que em vez de corrigir e emendar as más práticas, procura escondê-las. Se faz isso em relação às cartilhas, o que pensar de todas as outra práticas?", concluiu.