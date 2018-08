Francisco J. Marques diz que secretário de Estado "não percebe nada" de desporto

JN 29 Maio 2018 às 22:59 Facebook

Twitter

Francisco J. Marques deixou duras críticas a João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que acumulou funções de governante com a de gerente de uma empresa pessoal.

"Um político que não cumpre as suas funções deveria demitir-se imediatamente. A minha esperança é que João Paulo Rebelo perceba mais de mirtilos do que eu porque, de desporto, não percebe nada", atirou o diretor de comunicação do F. C. Porto.

"A declaração de que houve um lapso é inaceitável, senão quem invadiu a academia de Alcochete também poderia chegar a tribunal e dizer foi um lapso", sublinhou, em declarações no programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, considerou que não cometeu qualquer ilegalidade depois de ter acumulado funções de governante com a de gerente de uma empresa pessoal.

"Este caso existe porque eu declarei desde a primeira hora quando cheguei à AR e depois quando cheguei ao Governo. No início deste ano após um contacto dos serviços detetaram que havia uma incompatibilidade", admitiu.