Francisco J. Marques diz que secretário de Estado "não tem condições para continuar"

No programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, Francisco J. Marques comentou as declarações de Augusto Baganha, antigo presidente do IPDJ que revelou que João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, enviou uma SMS com o número de telemóvel do advogado do Benfica a uma vogal do IPDJ, quando estava em causa a interdição do Estádio da Luz.

"Em política, o que parece é. Augusto Baganha disse que havia registos da veracidade. Ele disse que não iria revelar conversas privadas, mas esta era possível ter registos, estaria em condições de o revelar. A partir deste momento, João Paulo Rebelo não tem condições para continuar no cargo de Secretário de Estado. Se o Governo continuar a acolher alguém como João Paulo Rebelo, é cúmplice nisto tudo. Por arrasto, todos os que apoiam este Governo no Parlamento. Amanhã tem que haver consequências. Não podem continuar a fingir, é altura de parar de fazer de conta no desporto português", começou por dizer.

Além de comentar as declarações de Augusto Baganha na Assembleia da República, que revelou que o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto João Paulo Rebelo enviou uma SMS com o número de telemóvel do advogado do Benfica, o diretor de comunicação do F. C. Porto comentou ainda o castigo de um jogo à porta fechada imposto pelo Conselho de Disciplina ao Benfica.

"Isto só acontece agora porque, durante muito tempo, houve uma ausência de autoridade por parte do IPDJ. Todo o país conhece, não há quem não saiba do apoio do Benfica às claques. Só havia o IPDJ. Forçaram a isso. Finalmente parece que estão a surgir algumas decisões. Se acontecer o jogo à porta fechada, lamento. Os nossos adeptos gostam de estar na Luz", concluiu.